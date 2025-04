ULTIME DA TRIGORIA – Celik in gruppo, ok per la Juventus. Out Rensch e Saud

AS ROMA NOTIZIE – Buone notizie per Claudio Ranieri nella seduta odierna di allenamento a Trigoria: il tecnico testaccino ritrova Zeki Celik, oggi in gruppo con il resto dei compagni. Un ritorno particolarmente importante anche vista la squalifica di Saelemaekers per la prossima sfida contro la Juventus.

L’emergenza sulla corsia destra però è ben lontana dall’essere finita: oltre al belga, Sir Claudio dovrà rinunciare anche a Devyne Rensch e Saud Abdullhamid, entrambi ai box per infortuni muscolari e quasi certamente indisponibili per domenica. Nulla di preoccupante invece per Dovbyk, uscito dal campo di Lecce con i crampi: l’ucraino guiderà l’attacco giallorosso contro i bianconeri.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini