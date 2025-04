AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di martedì 1 aprile 2025.

Ore 9:30 – Juve, possono tornare Cambiaso e Douglas Luiz

La Juventus ha ripreso ad allenarsi alla Continassa per preparare la partita con la Roma. Oggi la squadra tornerà a lavorare al mattino e il tecnico spera di riavere a disposizione sia Andrea Cambiaso sia Douglas Luiz, che ieri hanno svolto una seduta personalizzata. Ancora out, oltre a Gatti, Bremer, Cabal e Milik. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – De Rossi, contatti con il Wolverhampton

Daniele De Rossi potrebbe presto trovare una nuova panchina: stando a quanto riferisce oggi Leggo, l’ex giallorosso ha avuto più di una volta colloqui con i vertici del Wolverhampton, delusi dalla stagione che sta per concludersi. I Wolves, infatti, si trovano al quartultimo posto in classifica e stanno pensando al cambio allenatore. (Leggo)

Ore 8:25 – Totti, debito saldato e reato estinto

Debito saldato, reato estinto. Con una formula riassuntiva si può spiegare così la richiesta di archiviazione della Procura per il procedimento che vede indagato Francesco Totti per il reato di omessa dichiarazione dell’iva. Totti, in sostanza, avrebbe mancato di aprire una partita Iva a fronte dei contratti pubblicitari firmati come testimonial. Nel frattempo, come detto, Totti aveva saldato il suo debito con un unico versamento all’Erario tramite la partita Iva appositamente aperta. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Roberto Pruzzo compie oggi 70 anni

Tanti auguri a Roberto Pruzzo, il Bomber per antonomasia, ex attaccante della Roma dello scudetto che oggi compie 70 anni.

