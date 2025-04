Gasp ha chiesto un’altra Roma

AS ROMA NEWS – Conta più l’ambizione o l’identità? È ciò che nelle ultime settimane si sta chiedendo Gian Piero Gasperini e in qualche modo la stessa Roma, vagliando i pro e i contro di un matrimonio che possa essere per entrambi d’amore e non di convenienza, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (M. Cecchini).

Che la pubblica chiusura di Claudio Ranieri all’arrivo dell’allenatore dell’Atalanta sia stato un modo per proteggere il presente di entrambi i club, è noto a parecchi osservatori. Le parziali verità “finalizzate” (è vero che i tecnici non si parlano, ma sono in contatto grazie a intermediari) sono del resto parte integrante del calcio, e quindi il tecnico piemontese sa bene di essere in realtà ancora in corsa per la panchina giallorossa. Così come sa meglio di tutti che il vero ostacolo al suo arrivo non sta nella forza della concorrenza, ma principalmente nella voglia di rivoluzione che lo anima. E sulla quale pare non essere disposto a transigere.

A 67 anni, Gasperini ha piena consapevolezza che, se andrà via dall’Atalanta (e non è ancora detto che accada, visto che i Percassi stanno tornando alla carica per il rinnovo), per lui si materializzerà l’ultima chance di scudetto, e proprio per questo non intende fare gli stessi errori di accondiscendenza commessi nel 2011 durante la breve parabola interista. Questione d’identità, appunto.

Fonte: Il Messaggero