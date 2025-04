Di Biagio: “Né Ancelotti né Klopp, il nome perfetto per la Roma è Conte”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex centrocampista giallorosso Luigi Di Biagio ha parlato alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulla lotta per la Champions League, sul big match contro la Juventus e sul futuro della panchina della Roma. Tra fiducia per il finale di stagione e speranze per il futuro, ecco le sue parole.

Questa rosa aveva solo bisogno di un allenatore come Ranieri?

“Ho sempre pensato che la Roma fosse superiore a Bologna, Fiorentina e Lazio. Per costruzione della squadra era subito dietro le big. Ranieri ha fatto qualcosa di incredibile: a inizio stagione si era inceppato qualcosa, ma quando lavori bene i valori escono fuori. La Roma è al 6° posto ed è giusto così, considerato come era iniziato l’anno. È un’impresa solo per quello che è successo nei primi mesi.”

La squadra può mantenere questo ritmo contro Juve e Lazio? E senza Dybala, chi può fare la differenza?

“Lo spero, ma il calendario è complicato e nonostante una rimonta pazzesca è ancora a -4. La Juve mi preoccupa più del Bologna perché ha un allenatore nuovo e partite più abbordabili. Domenica sarà una gara fondamentale. Io non cambierei l’assetto: Soulé ha i mezzi giusti, anche Baldanzi sta crescendo. Serve però un colpo di coda di Pellegrini, che fin qui ha deluso. Anche dai centrocampisti mi aspetto almeno cinque o sei gol in più, quelli che garantiva Dybala.”

Si parla molto del futuro. Chi vedrebbe bene in panchina?

“Il nome perfetto per la Roma? Non Ancelotti o Klopp in questo momento, ma Antonio Conte. Forse è solo un sogno, ma sarebbe l’ideale: alla Roma serve concretezza. Anche Pioli andrebbe bene.”

Fonte: Gazzetta dello Sport