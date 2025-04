Roma, affari d’oro per gli agenti: 17 milioni di commissioni nel 2024

AS ROMA NEWS – In casa Roma c’è un settlement agreement da rispettare. E i paletti finanziari fissati dalla Uefa sono molto stringenti. Un’evidenza resa pubblica dallo stesso Ranieri a più riprese: “Questa situazione si ripercuoterà per il prossimo mercato estivo e forse anche per quello del gennaio 2026. Si devono abbassare i costi e aumentare i ricavi per migliorare la situazione“.

Ma tra il dire e il fare, c’è di mezzo anche il calcio mercato, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric). E le sue regole. Fatte di agenti, intermediari e avvocati. Figure che hanno un costo. Spesso esoso. La Roma nell’ultima sessione estiva ha sborsato quasi 100 milioni di euro solo in cartellini dei calciatori. Spese a cui si aggiungono i 17 milioni di euro pagati nel 2024 per le commissioni degli agenti, nelle 32 operazioni di mercato concluse.

Dati ufficializzati dal report annuale della Figc che evidenziano un incremento dell’11,75% rispetto ai 15 milioni di euro spesi nel 2023 dai giallorossi. E pongono la Roma tra le “migliori” squadre d’Italia negli emolumenti ai procuratori. Tutti numeri in controtendenza rispetto agli obiettivi finanziari del club e agli obblighi sottoscritti con la Uefa.

Fonte: La Repubblica