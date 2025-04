Graziani: “Punterei su Gasp, ma gli va data carta bianca. Dovbyk non mi piace. Pellegrini? Pensavo fosse il nostro Gerrard, e invece…”

AS ROMA NOTIZIE – Francesco “Ciccio” Graziani, ex attaccante della Roma, ha parlato del suo prossimo allenatore, di Pellegrini e Dovbyk ospite delle pagine dell’edizione odierna di Leggo. Queste le sue dichiarazioni.

Qual’è il rimpianto più grande della sua carriera?

«Senza ombra di dubbio quella maledetta finale persa. Non tanto per non aver arricchito il mio palmarès, ma per non esser riuscito a regalare quell’immensa gioia al popolo giallorosso».

Torniamo al presente. Tra Allegri, Gasperini, Pioli e Fabregas, chi è il profilo giusto per allenare la Roma?

«Punterei su Gasperini. Ma a patto che abbia carta bianca e possa selezionare i giocatori. Ha bisogno di calciatori che ritiene adatti alle sue idee di calcio. Altrimenti, secondo me Pioli è l’identikit perfetto per allenare una squadra importante come la Roma.

Pellegrini sembra essere fuori dal progetto. L’Olimpico non è più la sua casa?

«Pensavo fosse il Gerrard italiano. Evidentemente non è un centrocampista di caratura europea. Mi dispiace perché lo vedo triste. Vuol dire che qualcosa non funziona».

Come valuta la stagione di Dovbyk?

«Non mi piace. È statico, prevedibile nei movimenti e usa solo il mancino. Preferisco gli attaccanti che giocano di più con la squadra, ma se continua a segnare dico “Viva Dovbyk“».

Diamo uno sguardo al presente: derby di Milano in Coppa Italia. Chi vede favorito?

«Credo l’Inter, ma occhio all’orgoglio del Milan».

