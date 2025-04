Le richieste di Gasperini per allenare la Roma: via tanti big e rosa rivoluzionata. I dubbi di Ranieri

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La panchina della Roma per la stagione 2025/26 è ancora un rebus, e tra i nomi più caldi per la successione di Claudio Ranieri continua a spiccare quello di Gian Piero Gasperini nonostante le smentite molto nette del tecnico testaccino. A raffreddare la pista ci sarebbero però delle condizioni ben precise poste dall’allenatore dell’Atalanta per accettare la guida della squadra giallorossa.

Gasperini vuole una rivoluzione: addio ai senatori

Il progetto di Gasperini prevederebbe un cambio radicale della rosa, con l’addio di alcuni big della squadra. Tra i nomi eccellenti che il tecnico bergamasco avrebbe messo in discussione ci sarebbero Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Leandro Paredes, Artem Dovbyk e Mats Hummels. L’obiettivo? Abbassare l’età media della squadra e costruire un gruppo giovane, dinamico e più adatto al suo stile di gioco, fatto di pressing alto, intensità e duelli individuali.

Questa richiesta, però, avrebbe trovato una forte resistenza all’interno della dirigenza romanista, soprattutto da parte di Claudio Ranieri, consigliere tecnico del club. L’idea di privarsi di giocatori di esperienza e qualità, oltre al forte impatto economico di alcune cessioni, ha sollevato più di un dubbio tra i vertici giallorossi.

Pioli resta il candidato più forte

Proprio per queste perplessità, la Roma sta prendendo tempo, valutando alternative più concilianti con l’attuale rosa. Il nome in pole position resta quello di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, attualmente alla guida dell’Al Nassr in Arabia Saudita. Pioli, rispetto a Gasperini, rappresenterebbe una scelta più morbida, con un sistema di gioco meno radicale e maggior disponibilità ad adattarsi ai giocatori già presenti in rosa.

Le prossime mosse della Roma

Nei prossimi giorni, la società giallorossa continuerà a sondare il terreno, sia con Gasperini che con Pioli. Il futuro della panchina romanista dipenderà anche dalle strategie di mercato: se il club deciderà di rivoluzionare la squadra, il tecnico dell’Atalanta potrebbe tornare in corsa. Se invece si opterà per una transizione più graduale, Pioli rimarrà il principale favorito. Il casting è aperto, e i prossimi giorni saranno decisivi.

