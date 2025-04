Calciomercato Roma, Ranieri vuole Chiesa e il Liverpool apre alla cessione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Federico Chiesa e la Premier League, un binomio che non ha mai trovato il giusto equilibrio. Dopo solo una stagione al Liverpool, l’ex attaccante della Juventus potrebbe già salutare l’Inghilterra, complice uno scarso minutaggio e la fiducia limitata concessa dal nuovo allenatore Arne Slot. Nonostante le dichiarazioni di facciata del tecnico olandese, che ha sempre espresso stima per l’azzurro, i numeri raccontano un’altra storia: Chiesa non è mai stato un perno del progetto dei Reds.

Con l’estate alle porte, il suo futuro sembra destinato a cambiare, e tra le squadre interessate spunta nuovamente la Roma. Secondo quanto riportato da La Repubblica del Pallone, Claudio Ranieri sarebbe in prima linea per riportare il giocatore in Italia. L’operazione potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito, offrendo così a Chiesa l’opportunità di rilanciarsi in un campionato che conosce bene.

Già nella scorsa sessione di mercato, il nome di Chiesa era stato accostato con insistenza ai giallorossi, ma l’inserimento del Liverpool aveva spento le speranze della tifoseria romanista. Ora, però, lo scenario è cambiato: l’attaccante cerca riscatto, la Roma vuole un colpo di mercato di spessore. Ranieri, grande estimatore del talento azzurro, spinge per l’affare. La palla ora passa al Liverpool, chiamato a decidere se lasciar partire un giocatore che non ha mai trovato il suo spazio ad Anfield.

Fonte: Repubblica.it