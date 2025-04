AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di mercoledì 2 aprile 2025.

Ore 10:50 – Darboe: “Salvo il Frosinone e poi torno”

In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, Ebrima Darboe, centrocampista gambiano di 23 anni di proprietà della Roma ma in prestito al Frosinone, dichiara: “Io mio sogno adesso è quello di salvare il Frosinone. Poi dopo tornerò alla Roma e vedremo…”

Ore 10:00 – Ranieri vuole Chiesa, il Liverpool apre

Federico Chiesa sembra aver finito la sua avventura in Premier League e ora pensa al ritorno in Italia. Claudio Ranieri stravede per lui ed è pronto a riportarlo in Serie A…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Spaccio di droga in Sud, nei guai sei ultrà

La Digos, coordinata dalla Dda, ha notificato un decreto di interrogatorio preventivo a tre ultrà del Gruppo Quadraro, accusati di aver gestito un giro di spaccio di cocaina nei bagni della Curva Sud dello Stadio Olimpico durante le partite della Roma. Contestualmente, sono state effettuate perquisizioni nei confronti di altri tre membri del gruppo, tra cui un minorenne. L’inchiesta ha ricostruito una vera e propria filiera dello spaccio, attiva da gennaio a maggio 2024, con droga trasportata, detenuta e venduta all’interno dello stadio durante le gare casalinghe. (Il Tempo)

Ore 8:40 – Gasperini chiede alla Roma di mandare via i big

Gian Piero Gasperini, nel corso sei colloqui preliminari con Ranieri, ha chiesto carta bianca per una rivoluzione della rosa. Nei suoi piani ci sarebbe l’addio di diversi big in rosa tra cui Pellegrini, Paredes, Dybala, Hummels e Dovbyk. Da qui la frenata dei giallorossi, poco convinti di questa strategia. (Gazzetta dello Sport)

