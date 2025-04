“ON AIR!” – MATTIOLI: “Sto aspettando la Roma al varco”, ROSSI: “Gasp? Se non sei in grado di accontentarlo, stattene a casa”, PES: “Il discorso allenatore è ristretto a quattro nomi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ma voi davvero pensate che si può andare Gasperini o Allegri a chiedere di allenare la Roma ma senza poter avere pretese sul mercato? Ma allora stamosene a casa…Se ti presenti dal Gasperini di turno e gli dici che gli dai un po’ meno di quello che prende all’Atalanta e che si deve tenere i giocatori che ci sono, quello giustamente ti risponde: “Bella pe te…“. Se tu vai da un allenatore top, non puoi dettare tu le condizioni, semmai è il contrario. Non facciamo che cominciamo a levare allenatori, e si arriva a Vanoli. Non facciamo che alla fine, tirata su la rete, restano solo i pesciolini quando tu pensavi di mangiarti la spigola…Guardate che sono loro ad aver parlato di allenatore top, non noi. Stiamo preparando la cronistoria di tutte le parole dette da Ghisolfi e Ranieri da novembre in poi, ma ora non è il momento…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La lista di Gasperini? Secondo me far scrivere un articolo del genere a un giornalista in pensione (Massimo Cecchini, ndr) non fa il bene della categoria. Se stai in pensione non devi lavorare…Detto questo, non metto in discussione il contenuto del pezzo o la credibilità dell’articolo, nel pezzo c’è ciccia e farà discutere. Io vi stupirò, ma se Gasp ha fatto questo tipo di richieste, io lo asseconderei se fossi in grado di accontentarlo e supportarlo. Io il suo ragionamento lo capisco, e la Roma può decidere se accontentarlo o meno…”

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “Mi stupisce che si continui a parlare di Gasperini…ok, gli allenatori possono anche dire bugie, ma la domanda era stata secca così come la risposta di Ranieri. Se arriverà Gasperini, non mi potrei più fidare di Ranieri, perchè se fosse stato un no generico ok, ma lui ha detto: “Gasperini no. Sarà un altro? Sì”…

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se tu contatti Gasperini, sai come ragiona e quindi certe cose da lui te le devi aspettare…Io sceglierei Gasperini se avessi la certezza che la società è disposta a mettersi l’elmetto e ad accompagnare mediaticamente il suo ingresso e difenderlo davanti ad eventuali risultati iniziali negativi. Ma siccome non è in grado di farlo, perchè è una società che non sa fare comunicazione, sarebbe un harakiri. Per me Gasperini è meglio di Sarri, Montella, Pioli, e se la batte alla pari con Allegri…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Il punto debole della Juventus è la difesa, e lì bisogna puntare domenica. Gasperini? Mi sembra strana che nella lista dei giocatori da cedere ci sia Dovbyk, secondo me è un giocatore su cui lui vorrebbe lavorare. Ma se lui viene e ti chiede di cedere tutti questi calciatori, poi ne devi comprare altri 4 oltre oltre a quei tre che dovevi prendere…La Roma già deve comprare un difensore centrale, un regista, e un’ala che segna, se poi devi prendere pure l’alternativa di Dybala, di Paredes, di Dovbyk…e quanti cacchi…se fosse così, gli direi “no grazie”...”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Gasperini non ti chiede giocatori da 40 milioni, lui ti prende l’attaccante della Serie B e te lo fa diventare il centravanti della Roma…Se poi le sue richieste di rivoluzionare la rosa non fossero considerate accettabili per il club, ma allora che lo avete chiamato a fare…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Allegri se viene ti chiede i grandi giocatori. Sarri? A me non piace, poi fate come vi pare. Gasperini non si può dire perchè allena l’Atalanta, contro cui fra l’altro devi ancora giocare. Ma Sarri è libero, e avresti anche potuto annunciarlo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma ha raggiunto una mentalità diversa, e si presenta da favorita domenica anche se sta dietro in classifica. Sul momento la squadra di Ranieri è avanti, e penso che sia pronta a questa sfida. Poi ultimamente i big match sono stati i buchi neri degli ultimi anni, e ti hanno compromesso la qualificazione in Champions, e opra è il momento di vincere queste partite. Quella con la Juventus, insieme a quella contro Fiorentina e Milan in casa, è la partita più importante…Il tema allenatore? Io penso che sia già stato scelto. Ora esce fuori di tutto e di più, ma per me i nomi sono 3-4 su cui ruota tutta la vicenda e sono Sarri, Pioli, Allegri e Mancini…Conte? Per Ranieri era il sogno, ma non può pensare già a un’altra squadra…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Leggo di Guardiola alla Juventus e De Zerbi al Milan, se davvero dovesse andare così mi impiccherei…Ma De Zerbi perchè non lo ha preso la Roma?…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Non credo che Ranieri sia rimasto convinto delle richieste di Gasperini, perchè se vuoi mandare via 7-8 giocatori, poi ne devi prendere 7-8…E tra l’altro questi giocatori che dovresti dare via non sono calciatori con cui puoi fare chissà che, non ti garantirebbe un budget per un’eventuale rivoluzione. Ma poi mi sembra poco credibile che Gasperini a 67 anni voglia ripartire da zero con un progetto che non cercare una squadra con cui vincere uno scudetto…io fossi al posto suo me la giocherei così…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le partite vanno giocate tutte. Il calendario ti porta ancora ad avere tutti scontri diretti nelle ultime partite, quando nel sorteggio c’era la mano era molto diverso…Le ultime le hai vinte per inerzia, ma ora devi alzare il livello e penso che la Roma sia in grado di farlo…Dovbyk? E’ stato decisivo in certe partite, ora deve fare un altro salto perchè la Roma ha bisogno dei suoi gol. E’ un calciatore non bello a vedersi per come si muove, ma contano i numeri, e i numeri sono dalla sua parte…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quanti punti può fare la Roma in queste ultime partite? Non lo so. Ma vi dico una cosa: quando la Roma ha affrontato le grandi, Milan e Bilbao, le ha perse. Ora cominciano le partite difficilissime. Ranieri ha fatto un grande lavoro, ma quando sono arrivati i momenti topici, la Roma non ha superato né la Coppa Italia né l’Europa League e questo mi lascia dei dubbi. Voglio vedere la Roma nelle partite che contano…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Dopo questa remuntada clamorosa, ora la partita contro la Juventus diventa basilare. I bianconeri sono tornati a respirare, e possono proseguire in maniera più serena. La Roma è riuscita a vincere alcune partite in maniera particolare, senza grossi meriti, anche se l’atteggiamento della squadrava premiato. Ma ora comincerà a pagare qualcosa, perchè la Juve è superiore alle squadre affrontate ultimamente dai giallorossi. Io sto aspettando la Roma al varco, ora è alla prova del nove…”

