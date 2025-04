Calciomercato Roma, avviati i contatti con Allegri. Gasperini resta la prima scelta

NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha avviato i contatti con Massimiliano Allegri, anche se Gian Piero Gasperini resta la prima scelta. Lo scrive in questi minuti il portale Repubblica.it. I giallorossi sarebbero dunque ancora alla ricerca del tecnico giusto da inserire al posto di Ranieri, che lascerà la panchina a fine stagione.

Dopo i primi colloqui con Gasperini, che si separerà dall’Atalanta a fine stagione, ora da Trigoria cominciano a guardare anche altrove: il tecnico piemontese, che è ancora in cima alle preferenze dei giallorossi, ha offerte sia in Italia che all’estero dopo il miracolo ottenuto alla guida della Dea, e non è detto che la Roma sia la prima scelta di Gasp.

Per questo i capitolini hanno avviato i contatti con Massimiliano Allegri, ancora senza squadra: per lui si era parlato del Milan nelle scorse settimane, ma i rossoneri ora sembrano aver virato con decisione su De Zerbi. Per quanto riguarda le alternative, Pioli resta sullo sfondo mentre Italiano, anche lui accostato ai giallorossi, potrebbe invece andare al Napoli qualora Conte dovesse salutare. Pioli per il momento resta sullo sfondo.

Fonte: Repubblica.it