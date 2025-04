ULTIME DA TRIGORIA – Roma al lavoro verso la Juve: Ranieri carica la squadra, Dovbyk e Koné brillano in partitella (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma prosegue la preparazione in vista del big match di domenica sera contro la Juventus di Igor Tudor, in programma alle 20:45 allo Stadio Olimpico. A Trigoria, Claudio Ranieri ha guidato l’allenamento quotidiano con grande attenzione ai dettagli, spronando i suoi giocatori con grinta e determinazione.

Durante la sessione, il tecnico giallorosso ha voluto sottolineare l’importanza della reattività in campo, esortando la squadra a recuperare subito il possesso dopo aver perso palla: “Bravi, bravi! Subito reagire, da perdere palla a riconquistarla immediatamente!“, le parole di Ranieri che hanno risuonato sul campo di allenamento. Ok Celik, ancora out Rensch e Saud.

La partitella finale ha regalato spettacolo, con reti di pregevole fattura: Artem Dovbyk ha trovato l’angolino con due sinistri precisi, mentre Koné ha messo a segno un bel gol dopo una serie di dribbling. Alla fine, la sfida è stata vinta dalla squadra composta dal centravanti ucraino, Cristante, Pellegrini, Hummels, Angelino e Gollini. Con la Juventus alle porte, la Roma vuole arrivare al meglio all’appuntamento, consapevole dell’importanza della sfida per la corsa all’Europa e Ranieri sta tenendo alta intensità e concentrazione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini