Assogna (Sky Sport): “Lo United ha aperto alla cessione di Zirkzee”

La Roma accelera per rinforzare l’attacco e il nome in cima alla lista di Massara resta Joshua Zirkzee. La vera notizia, confermata da Paolo Assogna di Sky Sport intervenendo questo pomeriggio a Radio Manà Manà Sport, è che il Manchester United ha aperto alla cessione.

Il via libera cambia le prospettive della trattativa e testimonia quanto l’operazione sia concreta, con Gasperini che sta spingendo per averlo fin dai primi di gennaio. Tra Roma e United i contatti sono costanti, segno di una volontà chiara da entrambe le parti.

Gli inglesi spingono per monetizzare subito, mentre la Roma sta provando a impostare un prestito oneroso con riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Una soluzione che permetterebbe ai Friedkin di contenere l’esborso immediato senza rinunciare al centravanti scelto da Massara.
Fonte: Radio Manà Manà Sport

  1. Me va bene tutto.
    Ma guai a imbastire una trattativa che finisce l’ultimo giorno di mercato.
    Dan se lo devi prende …. Prendilo e basta !!!!
    Sennò lascia perde.

  2. Speriamo non sia una ennesima telenovela stile Rios che ci tiene bloccati fino all’ultimo giorno mercato per poi ripiegare su uno scarto del Rennes …che finaccia abbiamo fatto …batistuta Totti con Montella in panchina ed ora Baldanzi ferguson e il lampione ucraino

  3. Il mercato di gennaio ci dirà cosa vogliono fare i texani . Se sono dei cantastorie o se tengono a raggiungere successi perché l’Europa league sta lì ad un passo con innesti veri a gennaio …

