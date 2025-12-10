Assogna (Sky Sport): “Lo United ha aperto alla cessione di Zirkzee”

La Roma accelera per rinforzare l’attacco e il nome in cima alla lista di Massara resta Joshua Zirkzee. La vera notizia, confermata da Paolo Assogna di Sky Sport intervenendo questo pomeriggio a Radio Manà Manà Sport, è che il Manchester United ha aperto alla cessione.

Il via libera cambia le prospettive della trattativa e testimonia quanto l’operazione sia concreta, con Gasperini che sta spingendo per averlo fin dai primi di gennaio. Tra Roma e United i contatti sono costanti, segno di una volontà chiara da entrambe le parti.

Gli inglesi spingono per monetizzare subito, mentre la Roma sta provando a impostare un prestito oneroso con riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Una soluzione che permetterebbe ai Friedkin di contenere l’esborso immediato senza rinunciare al centravanti scelto da Massara.

LEGGI ANCHE – Pisilli si avvicina al Genoa, la Roma punta Martin

Fonte: Radio Manà Manà Sport