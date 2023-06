Asta per Frattesi, Roma davanti. No di Pinto a Renato Sanches

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma, nonostante le restrizioni della Uefa, è molto attiva sul mercato. E dopo aver chiuso gli affari Aouar e N’Dicka (oggi l’ufficialità), si prepara a piazzare nuovi colpi.

Il giocatore nel mirino di Pinto ora è Gianluca Scamacca: il gm partirà nelle prossime ore per Londra e proverà a chiudere il prestito dell’attaccante in modo da colmare la lacuna lasciata vuota dall’infortunio di Abraham. C’è però da convincere il West Ham, che vorrebbe inserire un obbligo di riscatto.

L’arrivo di Scamacca non pregiudicherebbe quello di Alvaro Morata. Roma e Atletico Madrid ne riparleranno a luglio con i giallorossi disposti a offrire una corsia preferenziale per Roger Ibanez.

Per quanto riguarda il centrocampo, si sta aprendo un’asta per Frattesi: Carnevali sta incontrando in questi giorni un po’ tutti i club interessati al ragazzo. Inter, Juventus, Napoli e Lazio sono in pressing. Secondo il Corriere dello Sport però la Roma sarebbe ancora davanti a tutti, forte del 30% sulla futura rivendita che vanta sul mediano.

Non convince invece Renato Sanches, centrocampista portoghese 25enneche fa parte della scuderia di Mendes: è stato offerto in queste ore dal Paris Saint Germain, ma la Roma non sembra interessata.

