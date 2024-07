Atalanta, fallito anche il terzo tentativo per O’Riley: no del Celtic a 17 milioni di euro

ALTRE NOTIZIE – Fallito anche il terzo assalto dell’Atalanta per Matt O’Riley, 23 anni, centrocampista danese del Celtic Glasgow.

L’offerta presentata dal club orobico di 17 milioni di euro non è bastata a convincere gli scozzesi, che dunque chiedono di più per privarsi del giocatore, autore di una super stagione in Premiership (37 presenze in campionato, condite da 18 gol e 13 assist).

O’Riley era stato lungamente accostato alla Roma prima che i giallorossi decidessero di chiudere l’acquisto di Enzo Le Fee, centrocampista con altre caratteristiche rispetto al danese.

Fonte: Gianlucadimarzio.com