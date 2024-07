Dovbyk verso la Roma: il bomber non risponde a Simeone e si promette a De Rossi

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Lo schema di Ghisolfi si ripete: strappare il sì del calciatore per poi far valere le proprie ragioni con il club proprietario del cartellino e arrivare alla fumata bianca. Dopo aver convinto Soulè e averlo strappato dalle grinfie della Juventus, che avrebbe preferito nettamente cederlo in Premier, ora il ds sta facendo lo stesso con Dovbyk.

Il gigante ucraino sembra essersi ormai convinto ad accettare la corte della Roma. Anzi, pare fortemente determinato a sposare la causa romanista, tanto da aver messo alle spalle la proposta (economicamente meno ricca) dell’Atletico Madrid, club più blasonato di quello giallorosso. Ma che non è riuscito a entusiasmare il giocatore.

De Rossi invece, con un pressing partito ormai da giorni, ha usato argomenti parecchio convincenti con Artem, facendolo sentire un elemento fondamentale del nuovo progetto romanista. A quel punto la telefonata partita dalla Spagna da parte del Cholo Simeone non ha sortito effetti: secondo Corriere dello Sport e Il Messaggero, Dovbyk non ha voluto nemmeno rispondergli, mentre per La Repubblica il centravanti ha accettato di parlargli ma l’opera di convincimento dell’ex laziale non ha sortito gli effetti sperati.

Ora la Roma, forte del gradimento totale del calciatore, sta trattando col Girona. Che vuole la stessa cifra promessa dall’Atletico Madrid, e cioè poco meno di quei 40 milioni della clausola rescissoria presente sul contratto di Dovbyk. Da Trigoria sono pronti allo sforzo: la Gazzetta dello Sport parla di un’offerta di 32 milioni più 5 di bonus oltre a una percentuale di rivendita del 10%, mentre è considerevolmente inferiore quella raccontata dal Corriere dello Sport (26 milioni di euro più bonus facili e sostanziosi che faranno lievitare la proposta finale sopra i 30 milioni). Al giocatore sono stati promessi 3,5-4 milioni di euro netti a stagione.

La trattativa è avviatissima, con l’Atletico Madrid che ora è sullo sfondo. Ma non molla e spera ancora di riuscire a ribaltare di nuovo la situazione e riportandola a proprio favore. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se l’inserimento della Roma sarà stato un autentico successo.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero

