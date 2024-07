Oggi il test col Tolosa: in campo Abraham e i nazionali. Mawissa osservato speciale di Ghisolfi

NOTIZIE AS ROMA – Terzo test amichevole per la Roma di Daniele De Rossi che oggi pomeriggio a Trigoria affronterà la formazione francese del Tolosa.

L’allenatore giallorosso avrà di nuovo a disposizione i nazionali azzurri, così come Celik, che però è rientrato solo ieri nel ritiro romanista e difficilmente sarà già in campo. Non dovrebbe esserci nemmeno Samuel Dahl, probabilmente il più in forma di tutti visto che il Djurgardens ha già iniziato la stagione: lo svedese deve essere ancora ufficializzato.

Sono teoricamente a disposizione anche Chris Smalling, che ha smaltito i piccoli problemi muscolari, e Tammy Abraham, tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni. In campo anche Paulo Dybala, fresco di matrimonio con la bella Oriana.

Nel Tolosa l’osservato speciale sarà Christian Mawissa, 19 anni, difensore centrale francese che Ghisolfi ha messo nel mirino per rinforzare la retroguardia giallorossa. Fischio d’inizio ore 18, diretta tv su DAZN.

Fonti: Corriere dello Sport / Leggo / Il Tempo

