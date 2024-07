Calciomercato Roma, Di Giovambattista: “Bove ha chiesto la cessione”. L’agente pubblica il post e se la ride (FOTO)

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Una sonora risata per smentire seccamente una indiscrezione, a quanto pare fasulla, di mercato.

Succede oggi sui social, protagonisti Ilario Di Giovambattista, speaker di Radio Radio, e Diego Tavano, agente di Edoardo Bove. Secondo il conduttore radiofonico, infatti, il centrocampista giallorosso avrebbe chiesto la cessione alla Roma.

Una notizia di mercato che viene però smentita in modo piuttosto particolare dal procuratore del giocatore, che decide di pubblicare la foto della notizia data da Di Giovambattista sui social, commentandola con risate a crepapelle e una sigaretta seguita da un punto interrogativo. Come per dire: “Che ti sei fumato?“.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!