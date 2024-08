Atalanta, Gasperini: “Zaniolo per ora è una scommessa persa”

ALTRE NOTIZIE – Giampiero Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta, ha avuto modo di esprimere in conferenza stampa la sua perplessità in merito ad uno degli acquisti offensivi dei suoi a causa di continui problemi fisici.

Si tratta di Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma, tornato in Italia quest’estate dopo le esperienze fra Galatasaray e Aston Villa. Una scommessa che Gasperini contava di vincere. Al momento però, anche stando a quanto rivelato dallo stesso allenatore, non è stato così

“C’è un problema Zaniolo“, ha ammesso Gasperini. “Era una scommessa che speravamo di vincere, per adesso no. Due mesi che è così...davanti abbiamo solo Retegui e De Ketelaere”.