LIVE! Calciomercato Roma, assalto a Manu Konè in queste ultime ore di mercato: Milan sorpassato, ma serve la cessione di Abraham

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sta provando ad accontentare Daniele De Rossi in queste ultime ore di mercato: l’allenatore ha chiesto a gran voce un rinforzo a centrocampo, indicando in Manu Konè il rinforzo giusto.

I giallorossi stanno provando ad anticipare il Milan, l’altro club fortemente interessato al calciatore francese. Stando a quanto rivela in questi minuti Filippo Biafora de Il Tempo, la Roma in questi minuti sta spingendo per arrivare a dama con il giocatore del Borussia e in questo momento ha sorpassato i rossoneri.

Va trovata però l’intesa con i tedeschi, che chiedono 20 milioni di euro per lasciar partire il mediano. Per racimolare quei soldi la Roma deve prima chiudere la cessione di Abraham, che i giallorossi stanno trattando proprio con il Milan. Già raggiunto invece l’accordo con Konè, che guadagnerebbe circa 3 milioni a stagione.

L’#ASRoma sta spingendo per arrivare a dama su #Kone e in questo momento ha sorpassato il #Milan. L’accordo sui 3 mln col calciatore c’è da giorni: è il preferito di #DeRossi nel ruolo. Il BM vuole 20 mln, per completare l’operazione serve però la cessione di #Abraham@tempoweb pic.twitter.com/FY82Tsepwf — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 29, 2024

AGGIORNAMENTO ORE 18:40 – Conferme sul pressing della Roma per Manu Konè arrivano per bocca di Angelo Mangiante: il giornalista di Sky Sport fa sapere che i giallorossi in queste ore sono al lavoro per riuscire ad arrivare a dama sia per il centrocampista francese, fortemente voluto da De Rossi, che per Alexis Saelemaekers.

Continua il pressing dellla Roma per Manu #Kone

È il giocatore che più vuole De Rossi per dare energia, forza e cambio di velocità al centrocampo attuale poco dinamico. Si tratta e si lavora per il centrocampista del Borussia per completare la squadra insieme a #Saelemaekers 🔥 pic.twitter.com/lFEmq4HNT6 — Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 29, 2024

