Francia: prima convocazione per Koné. Deschamps: “Potrebbe cambiare squadra entro domani”

AS ROMA NOTIZIE – Prima convocazione con la Francia per Manu Koné: il centrocampista di proprietà del Borussia Mönchengladbach, obiettivo di queste ultime ore di mercato della Roma per rinforzare il reparto, è presente nella lista dei convocati di Didier Deschamps per le gare di Nations League contro Italia e Belgio.

Il ct francese in conferenza stampa ha parlato anche della scelta di convocare Konè: “Lo seguiamo da un po’ per quello che sta facendo con il suo club“, le parole di Deschamps. Che poi si lascia andare a una rivelazione di mercato.

“Manu potrebbe cambiare squadra entro venerdì. Sta ai giocatori fare bene perché la competizione è importante in tutto“.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!