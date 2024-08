CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 29 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:15 – FIORENTINA PRONTA ALL’OFFERTA PER CRISTANTE – La Fiorentina rischia di perdere Aamrabat in queste ultime ore di mercato, e per rimpiazzarlo pensa a Bryan Cristante (29). Palladino apprezza molto il calciatore giallorosso e lo vedrebbe bene nel suo centrocampo. L’ingaggio del calciatore rende complicato l’affare, e dovrebbe essere ridotto per favorire un approdo in viola. Lo riferisce oggi il Corriere Fiorentino.

Ore 10:55 – DALLA FRANCIA: ARRIVA DANJUMA IN PRESTITO – Secondo il giornalista di Foot Mercato, Santi Aouna, la Roma starebbe provando a portare a Trigoria Arnaut Danjuma (27), esterno sinistro offensivo del Villarreal, protagonista con due gol nelle prime tre giornate di campionato. Sul classe 1997 ci sarebbe anche il Lille e gli spagnoli sarebbero disposti a cederlo anche in prestito.

Ore 10:30 – SOUMARE’ POSSIBILE COLPO LAST MINUTE – Qualora la Roma non dovesse arrivare a dama con Konè, l’ultimo colpo dei giallorossi potrebbe essere Boubakary Soumarè (25), corteggiato dal Monaco ma che non ha ancora lasciato il Leicester.

Ore 9:20 – ASSIGNON SE KARSDORP RESCINDE – Ghisolfi potrebbe tentare un ultimo assalto a Lorenz Assignon (24) se dovesse trovare un accordo con Rick Karsdorp (29) per la rescissione del suo contratto.

Ore 8:50 – ABRAHAM-SAELEMAEKERS, ANCHE KONE’ DI MEZZO – Roma e Milan torneranno a parlare oggi del possibile scambio Abraham-Saelemaekers. I giallorossi chiedono 10 milioni come conguaglio, i rossoneri sono arrivati a 7. In mezzo c’è Manu Konè (23), conteso dai due club: il Milan non vorrebbe garantire alla Roma i soldi necessari per permettergli di arrivare a dama con il centrocampista francese.

Ore 8:15 – CRISTANTE RESTA SUL MERCATO – Dopo la lite con De Rossi appare sempre più in bilico il futuro a Trigoria di Bryan Cristante (29): il centrocampista potrebbe lasciare Trigoria in caso di offerta last minute interessante sia per la Roma che per il calciatore stesso.

Ore 8:00 – BOVE, SI TRATTA COL NOTTINGHAM – In bilico Edoardo Bove (22), tentato dalla proposta del Nottingham Forest: il club inglese ha offerto 10 milioni alla Roma, i giallorossi ne chiedono 15 e si sta trattando. Il giocatore vorrebbe restare ma sa che con De Rossi avrebbe pochissimo spazio.

IN AGGIORNAMENTO…

