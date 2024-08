ULTIME DA TRIGORIA – Cristante in gruppo, out Abraham e Bove: i due a un passo dalla cessione. Danso a disposizione per la Juventus

AS ROMA NEWS – Tammy Abraham e Edoardo Bove non si sono allenati con il resto del gruppo, con Daniele De Rossi che ha preferito lasciarli lavorare in palestra.

La decisione arriva in vista delle loro imminenti cessioni: l’attaccante dovrebbe finire al Milan nello scambio con Saelemaekers, mentre il centrocampista sembra aver scelto l’Eintracht Francoforte, disposto a prenderlo in prestito.

Regolarmente in gruppo invece Bryan Cristante: anche per l’ex Atalanta ci sono voci insistenti di una possibile partenza, specie dopo lo screzio di ieri con l’allenatore, ma al momento è molto improbabile che il mediano possa trovare una sistemazione a poche ore dalla chiusura del mercato.

Si attende l’ufficialità (in arrivo a ore) dell’acquisto di Kevin Danso: il centrale austriaco è in perfette condizioni e sarà a disposizione di De Rossi per la partita di domenica sera contro la Juventus.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

