LIVE! Calciomercato Roma, su Bove c’è l’Eintracht Francoforte: offerta in prestito con diritto di riscatto. Il Nottingham Forest più indietro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra Edoardo Bove, centrocampista giallorosso in uscita dalla Roma, e il Nottingham Forest spunta l’Eintracht Francoforte.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio in questi minuti il club tedesco si è fatto avanti con il club giallorosso per avere il 22enne in prestito con diritto di riscatto.

Al momento l’Eintracht, riferisce il giornalista di Sky Sport, sarebbe più avanti rispetto agli inglesi. Il Nottingham Forest dunque al momento sarebbe indietro. Bove, in ogni caso, resta in uscita dalla Roma.

#Calciomercato | @OfficialASRoma, c’è anche l’@Eintracht su #Bove: i tedeschi ci provano in prestito con diritto di riscatto e sono più avanti rispetto al @NFFC. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 29, 2024

SEGUONO AGGIORNAMENTI…

