Atalanta-Lazio: il no di Lotito è uno schiaffo a tutto il calcio italiano

ALTRE NOTIZIE – Il gran rifiuto di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha risposto con un secco “no” alle richieste dell’Atalanta di anticipare il match a venerdì 6 marzo, in modo da avere un giorno in più per preparare la sfida contro il Valencia di Champions League, traguardo storico per la Dea.

Una scelta che, titola oggi la Gazzetta dello Sport, rappresenta uno “schiaffo al calcio italiano”. La Lazio e il suo presidente Lotito erano liberi di rifiutare, e dietro al no c’è soprattutto il fatto che Inzaghi sta provando a recuperare Acerbi proprio per la super sfida contro l’Atalanta, che potrebbe essere decisiva in ottica Scudetto.

Inoltre fare un favore a una squadra come l’Atalanta in una partita di importanza enorme come quella non sarebbe di certo convenuto alla Lazio, che spera di sfruttare a proprio vantaggio l’impegno di Champions dei bergamaschi.

Per la Gazzetta dello Sport, “il caso Atalanta-Lazio è la dimostrazione più chiara del fatto che nel calcio italiano il concetto di Sistema Paese fa fatica ad attecchire. Molta fatica. A volte è buono per riempirsi la bocca di propositi positivi, ma al dunque si torna a privilegiare anzitutto gli interessi personali”.

Fonte: Gazzetta dello Sport