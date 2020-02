Friedkin è pronto e cerca già un “uomo di calcio”

AS ROMA NEWS ULTIME – Sarà stata l’ultima partita della Roma con James Pallotta al comando delle operazioni? Lo sapremo nelle prossime ore, a Borsa chiusa, quando gli staff legali del bostoniano e del Dan Friedkin Group potrebbero firmare a New York i precontratti per il passaggio di proprietà da un americano all’altro.

Stando a quanto scrive oggi il Corriere della Sera, il figlio di Friedkin, Ryan, avrà un ruolo nel club. È quasi sicuro che Guido Fienga, l’attuale Ceo, sarà quanto meno l’uomo del passaggio di proprietà.

Tutti da verificare gli altri ruoli, mentre è già partito tra gli addetti ai lavori il “toto nomine” per la ricostruzione. Servirà un “uomo di calcio”, con un vissuto importante. I nomi che hanno iniziato a viaggiare vanno da Marcello Lippi a Zibì Boniek, passando per Fabio Capello e Gian Paolo Montali.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, qualora il ds Petrachi rimanga nella capitale, è possibile che venga affiancato da un dirigente di forte impatto, calcistico e mediatico. Un profilo internazionale che piace molto è quello di Leonardo, oggi direttore sportivo del Paris-Saint Germian.

Fonti: Corriere della Sera – Corriere dello Sport