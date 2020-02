“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Questa Roma è un’agonia, non se ne può più”, CORSI: “Una porcheria”, TRANI: “Squadra che difende malissimo, e occhio al portiere”, AUSTINI: “Diawara? La terapia conservativa è una scelta molto rischiosa”

ULTIME NEWS AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Ieri non mi dispiaciuto Villar quando è entrato in campo…Controllo di suola, qualcosina ha fatto vedere. Non dico che sia pronto per Cagliari, ma sono curioso di vederlo. Diawara? La Roma ha scelto una squadra molto rischiosa con la terapia conservativa, e io ho i miei dubbi…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La squadra vista ieri mi fa arrabbiare, mi fa quasi tenerezza… Spinazzola, Mancini…ieri viene il sospetto se questo ragazzo ha mai giocato a calcio, sembrava uno preso perchè stavamo in dieci e ce ne serviva uno per giocare…imbarazzante… La Roma ha perso partite giocando meglio di quanto visto ieri…sedermi sul divano e vedermi la Roma è un’agonia… Ma Pau Lopez è un portiere da 30 milioni secondo voi? Basta…basta! Non se ne può più… Vedo certe cose in campo…sono sconvolto. E’ un angoscia vedere la Roma giocare così… Diawara? Il giocatore si dovrà operare, perchè tanto si dovrà operare…ma a questo punto non hai perso due mesi per questa terapia conservativa?…”

Ugo Trani (Rete Sport): “La Roma non ha tirato, ma anche quelli del Gent secondo me non sono tiri in porta…ha fatto veramente poco. In più continuo a dire che bisogna fare un lavoro sul portiere, perchè prima o poi dai una musata…due uscite a vuoto su palle innocue sono tante… Ora siccome hai passato il turno si copre tutto, ma guardate che la Roma difende malissimo… Poi vedi i limiti di Perez, che Spinazzola a destra non può giocare, che Kolarov è quello che è. Ieri ti aggrappi a Smalling, che era stato decisivo, e per fortuna sta in forma lui. Cristante non si è più ripreso, ma non puoi accollare tutto ai mediani. Tu ti aggrappi a Dzeko, e un po’ a Mkhitaryan. Il del lavoro sporco che fa Edin ieri non se ne accorge nemmeno chi era allo stadio…”

Giovanni Cervone (Rete Sport): “Pau Lopez? Non è che lo puoi cambiare da un momento all’altro. L’uscita la devi imparare dall’inizio, ed è più mentale che tecnica. Il portiere che sa di essere bravo sul pallone ci va senza paura. Pau Lopez invece quando si muove dalla linea di porta è sempre insicuro, non va con decisione, è un “vado o non vado?”. Invece dovrebbe dare sicurezza a tutti quanti… Si vede che la Roma non è una squadra tranquilla, si sbagliano le cose più semplici. Prima di Natale vi ricordate come giocava la squadra? Rischiavano le giocate e le riusciva quasi tutto. Ora bisogna tornare a fare le cose semplici…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma ha passato il turno ma ha fatto una partita che è una porcheria… Io, che sono un semplice tifoso, vi dico che ho visto una porcheria di partita… Mancini poverino non dovrebbe giocare, Spinazzola si vede proprio che ci fa un favore… Vedo Pau Lopez che prende sufficienze ma ha messo a repentaglio la qualificazione con certe uscite… Veretout? Mi devo scusare con Diawara, lui serve alla Roma molto più di Veretout visto che almeno sa fare due passaggi…Kluivert? Bravo a fare gol, ma ha fatto solo quello. Dzeko uno dei pochi da sei, e poi Mkhitaryan da migliore in campo anche se nel secondo tempo è scomparso anche lui…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Speriamo che i risultati aiutino la Roma, perchè se questa è la squadra non si va lontano… La Roma ai quarti di finale di Europa League sarebbe il minimo sindacale, perchè qui sono capaci di sbandierarti pure il fatto di essere arrivato ai quarti di finale di Europa League…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Il momento peggiore della Roma è arrivata dopo una serie di vittorie, e quindi la storia del problema mentale mi convince poco. La verità è che la squadra gioca male, ma è vero che con gli infortuni continui è difficile trovare la stabilità, come ha detto Fonseca. Ma per me questo è un calcio di basso livello. Sinceramente mi aspetto di più, anche se poi la Roma non ha un organico tale da farmi immagina di proporre un calcio di un livello superiore, ma qualcosa in più me l’aspetto. una squadra di chissà quale livello. Mancini? E’ entrato in un vortice di insicurezza e negatività… Sorteggio? Quasi tutte le squadre mi sembrano alla portata, ma se la Roma è quella vista col Gent esce pure col Poggibonsi…”

Alessandro Cristofori (Rete Sport): “Io non ho capito che cosa dobbiamo vedere di più per capire che Spinazzola a destra non ci può giocare. E poi c’è un problema su Mancini, che dura almeno da Roma-Torino…è incredibile… Una Roma accettabile mi sembra che se la possa giocare contro diverse squadre…poi certo, se ti capita lo United che devi fare… Io eviterei anche il Wolverhampton…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “La Roma non mi sembrava gestisse da squadra sicura di sè, ma piuttosto provava ad arrivare al novantesimo senza combinare danni. La Roma non ha giocato nella metà campo avversaria come aveva chiesto il suo allenatore, ma nemmeno nella proprio metà campo. Veretout lo vedo un po’ in difficoltà, forse per stanchezza. In mezzo al campo qualche difficoltà c’è. Villar? Non so se può avere la personalità per fare il regista di questa squadra… Non sono contento della prestazione della squadra e non mi conforta il fatto che altre grandi squadre sono state eliminate. Ma il disfattismo o altri stati d’animo del genere non mi appartengono…”

Franco Melli (Radio Radio): “Non ho ancora capito se la crisi della Roma sia finita. Il Gent ha giocato nettamente meglio e ha avuto quattro occasioni nitide. Anche a Cagliari i giallorossi possono correre dei pericoli…Pronostico di Cagliari-Roma? Ics…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Ieri ho visto solo due giocatori bravi: Smalling e Mkhitaryan… Mancini è quello che ricordavo, o fa fallo o si fa buggerare. Il gol che prende è inguardabile. Ora arriveranno avversarie più forti e contro di loro secondo me la Roma giocherà meglio…Pronostico di Cagliari-Roma? Due…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ho visto la Roma, è stata una partita tosta, in casa gli altri non hanno mai perso. Il Gent è una buona squadra. Mancini ieri sera non ne ha beccata una, è in una difficoltà clamorosa. Alcuni giocatori non sono mai entrati in partita. Mkhitaryan sta bene in questo momento, Kluivert ha fatto una buona partita. Il Gent ha provato a vincerla, la Roma ha tenuto abbastanza bene. Non saprei dire chi è la favorita di questa Europa League…Pronostico di Cagliari-Roma? Due…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Perez non decolla, Mancini è inguardabile, ma Mkhitaryan sta crescendo tanto e questo è importante. La crisi nera è finita, il passaggio del turno lo guarderei positivamente. L’Europa League non è un obiettivo impensabile, la Roma ci può pensare…Pronostico di Cagliari-Roma? E’ dura per la Roma…facciamo ics, ma molto risicato…”

(Continua…)

Redazione Giallorossi.net