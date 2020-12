Atalanta, lo sfogo di Gomez: “Non ho modo di difendermi. Quando andrò via saprete tutta la verità”

ALTRE NOTIZIE – Il destino di Gomez in nerazzurro è ormai segnato. La sua cessione a gennaio è scontata dopo che i rapporti con l’allenatore Gasperini si sono inaspriti. Ormai di dominio pubblico la lite violenta che c’è stata tra i due negli spogliatoi qualche giorno fa, quando l’attaccante è arrivato addirittura alle mani col proprio tecnico.

Ieri la crisi è stata di nuovo aperta dall’allenatore dell’Atalanta, che lo ha escluso dall’undici inziale del match contro la Fiorentina. lasciandolo in panchina per tutti i novanta minuti, senza che fra l’altro l’assenza del Papu si sentisse più di tanto, dato che il match si è concluso con un 3 a 0 senza storia.

Al termine della partita, Gasperini ha parlato alla stampa uscendo allo scoperto: “Alla base deve esserci sempre la fiducia e la disponibilità. Non so come si supererà quello che è accaduto tra me e il Papu, ma Gomez è un grandissimo giocatore. Ilicic non è coinvolto in questa situazione”.

Parole che non sembrano essere piaciute all’attaccante argentino che oggi su Instagram ha voluto dire la sua non senza nascondere una vena polemica: “Cari tifosi, vi scrivo qui perché non ho altri mezzi per difendermi o parlare con voi. Voglio solo dirvi che, quando andrò via, saprete la verità riguardo a tutto. Mi conoscete bene, sapete che persona sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”.