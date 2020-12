“ON AIR!” – LO MONACO: “Quando la Roma gioca così, in Italia non ce n’è per nessuno”, RIGHETTI: “Abbiamo visto la massima idea del calcio di Fonseca”, CORSI: “Pellegrini? I veri campioni fanno 20 partite in quel modo”, BERSANI: “Villar ha qualità 10, Diawara 1”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Avevamo detto che il fastidio di Sofia avrebbe avuto una sua utilità dopo Bologna, e mi pare di capire che un senso ci sia stato. La Roma ha giocato un primo tempo memorabile, e tra gol annullati e reti sbagliate potevamo segnare dieci volte. Speriamo tutti che Dzeko si sia tenuto qualche gol per il Torino, che sarà una partita difficile… Il Milan è ancora primo in classifica, ma si comincia a sentire qualche scricchiolio. Nelle prossime partite, che si giocheranno ogni tre giorni, si comincerà a vedere qualche squadra con la lingua di fuori. E lì le rose verranno fuori. Io qualche risultato sorprendente da qui a Natale me l’aspetto…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Roma col punto di Verona e i due punti che ci mancano col Sassuolo sarebbe al secondo posto in classifica insieme all’Inter, questo è. La Roma ieri ha fatto molto di più di quello che doveva fare, ci aspettavamo una partita difficile e invece non c’è stata storia…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “E’ chiaro che tra il Bologna e le squadre che sono 15 punti sopra c’è differenza, ma una Roma che gioca così rischia di fare molto male a tante altre squadre. Ci sono delle trame, delle azioni di gioco che ora si vedono, che vengono riproposte con una frequenza… Parlare di Karsdorp e Spinazzola è facile in questo momento. L’olanedese sembra non essere più sfinito, non lo vediamo più con le mani sulle ginocchia…”

Ubaldo Righetti (Tele Radio Stereo): “Mihajlovic poteva anche dire “brava Roma” ieri, e invece ha messo in discussione la preparazione. Quello che abbiamo visto ieri in campo non era la prima volta che lo vedevamo, solo che è stato riproposto in continuazione nel primo tempo. La gestione del pallone è stata velocissima. E’ stata il massimo dell’idea di calcio di Fonseca, di quello che lui ha in testa e di quello che sta proponendo. Nel secondo tempo poi non c’era motivo di forzare. Karsdorp non dà più libero sfogo alla sua irruenza, era indisciplinato, ora sta gestendo le risorse. Prima lo vedevamo oltre gli attaccanti ad aspettare il pallone, adesso invece arriva in corsa e può sfruttare la sua velocità. Sta cominciando a crescere tatticamente…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Grande partita della Roma di ieri. Non capisco però la storia di Pellegrini che si vendica…ma di che cosa? Non capisco questa santificazione improvvisa di Pellegrini. Per carità, è un bel giocatore. Ma aspettiamo che fa 20 partite così, come fanno i fuoriclasse, quelli veri. Sembra che abbiamo vinto il campionato per Pellegrini, mi sembra un’idiozia totale. Andando invece alla gara di ieri, lui ha fatto una gran bella partita, non c’è niente da dire. Lui e Mhitaryan sono stati i migliori… Milan, Inter, Juve, Napoli e Atalanta: sono queste le squadre con cui dovrai lottare per i primi quattro posti. Io sono certo del crollo del Milan, secondo me è più facile rispetto al Napoli…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma ha stravinto maltrattando l’avversario nel primo tempo. Nel secondo tempo ci sarà pure stato qualche errore, ma la partita non c’era più, e non era giudicabile. Io ho visto due squadre giocare bene in questo fine settimana, che sono Roma e Milan…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma è stata bravissima a rendere quella di Bologna una partita semplice. Non voglio sentir parlare di un Bologna che non è sceso in campo o di squadra modesta, perchè allora il Parma? Hanno Se fai 5 gol sei bravo tu… A me quei due punti persi contro il Sassuolo mi fanno un male, pesano tanto tanto. A quest’ora stavi a meno tre dal primo posto…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Mkhitaryan e Spinazzola sono un’altra storia, ma proprio dall’inizio del campionato. L’armeno porta la qualità maggiore, è esperto, smaliziato, è proprio un’altra categoria. Il suo problema sono stati gli infortuni. Karsdorp è tirato a lucido. Lui sta diventando affidabile, era quello che serviva alla Roma, un terzino destro che non ti costringa a farti il segno della croce quando scende in campo… Villar? Si è preso per suoi meriti un vantaggio rispetto ai colleghi. Lui ti dà 10 come qualità rispetto a Diawara, che come qualità ti dà 1…”

Marco Juric (Rete Sport): “Se Fonseca non rinuncia a Cristante ci sarà un motivo, vede delle qualità nel ragazzo. E’ chiaro che preferirei un difensore come Smalling in difesa o un Barella per il centrocampo, ma nella rosa della Roma per l’allenatore Cristante è un calciatore fondamentale… E’ giusto pensare e volere sei punti contro Torino e Atalanta, il campo sta dimostrando che la Roma può farcela, e sarebbe una spinta ulteriore per non cadere nel mese di gennaio, che è la solita mannaia dei campionati della Roma…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Va considerato il non-valore espresso dal Bologna ieri, secondo me si è messo nell’assetto peggiore sia tattico ma soprattutto mentale per affrontare la Roma. Ieri i giallorossi hanno azzeccato tutti la partita. Quando la Roma però si esprime al massimo del suo potenziale non ce n’è per nessuno in Italia, mentre in Europa te la giocheresti contro le grandi squadre. Ieri vedevi i giocatori fare le cose che speravi facessero in quel momento, nel primo tempo è successo sempre tranne che per la goffa autorete di Cristante… La crescita è evidente, grandi meriti vanno a Fonseca…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Quella di ieri della Roma è stata una vittoria che le permette di restare aggrappata al gruppo per sperare nel quarto posto. Sarà dura, ma la Roma è ancora in corsa, al contrario della Lazio che per me è ormai fuori dalla zona Champions…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non c’è mai stata partita contro il Bologna. Sono emerse tutte le qualità dei calciatori di Fonseca. Villar è lo spagnolo che più mi piace di quelli che ha la Roma, che insieme a Veretout può far male. Lui può essere il futuro. In 15 minuti erano già 3-0. La Roma adesso deve battere una delle grandi e a quel punto diventa una pretendente al quarto posto. Veretout mi piace molto: parla poco e corre tanto, è uno tosto, ha coronato un’azione di livello. Quella di Napoli è una parentesi. Spinazzola è sulla scia di Theo Hernandez anche se il rossonero sa anche fare gol…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma? Avevo pronosticato un pareggio, ho sbagliato. La Roma è stata splendida, grande applauso ai giallorossi. Sento dire che il Bologna ha giocato male, ma è la Roma che lo ha ridicolizzato….”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Pellegrini dopo quello che è successo, insultato per aver sbagliato un passaggio, ieri ha giocato una grande partita. La Roma ieri poteva fare quindici gol…”

