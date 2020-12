Sorteggio Champions: la Lazio pesca il Bayern Monaco. La Juve contro il Porto, l’Atalanta sfiderà il Real Madrid

ALTRE NOTIZIE – Si è appena concluso il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, di scena a Nyon. Per le squadre italiane seconde nei gironi è andata male, come d’altronde non poteva essere visto le prime classificate.

La Lazio pesca il Bayern Monaco, l’altro colosso spetta all’Atalanta che sulla sua strada trova il Real Madrid. E’ andata meglio alla Juventus, vincitrice del proprio girone ai danni del Barcellona: i bianconeri sfideranno il Porto.

Questo il quadro completo del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League:

Borussia Monchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Monaco

Altetico Madrid-Chelsea

Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Barcellona-Paris Saint Germain

Siviglia-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid

Redazione Giallorossi.net