SORTEGGIO EUROPA LEAGUE – La Roma pesca i portoghesi del Braga. Milan con la Stella Rossa, Napoli col Granada

AS ROMA NEWS – Tutto pronto a Nyon, dopo i sorteggi della Champions ora è il momento di quelli dell‘Europa League. La Roma è spettatrice interessata, e tra pochi minuti conoscerà l’avversaria che affronterà nei sedicesimi di finale che si disputeranno a febbraio.

I giallorossi, teste di serie, affronteranno la gara di andata in trasferta e quella di ritorno in casa. Da evitare Benfica e Lille, ma anche Real Sociedad e Salisburgo possono rappresentare avversarie insidiose. Vi lasciamo al racconto del sorteggio in diretta, con le squadre divise tra teste di serie e non, e la successiva composizione dei sedicesimi:

IL SORTEGGIO IN DIRETTA:

Ore 13:30 – La Roma dunque affronterà i portoghesi del Braga, squadra allenata in passato da Paulo Fonseca. Gara di andata in Portogallo il 18 febbraio, ritorno il 25 all’Olimpico. Il Milan pesca la Stella Rossa, il Napoli contro gli spagnoli del Granada.

Ore 13:00 – Qui sotto la composizione in diretta del tabellone dei sedicesimi di finale di Europa League:

Wolfsberger-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa-Milan

Royal Antwerp-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villarreal

Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Maccabi-Shakthar Donetsk

Lille-Ajax

Olimpiacos-Psv Eindhoven

Ore 12:30 – Tra mezz’ora esatta ci sarà il via al sorteggio. Qui sotto le squadre teste di serie e quelle che potrebbero incontrare nel corso dell’estrazione.

SQUADRE TESTE DI SERIE – AC Milan (ITA), Arsenal (ENG), Ajax (NED), Club Brugge (BEL), Dinamo Zagreb (CRO), Hoffenheim (GER), Leicester (ENG), Leverkusen (GER), Manchester United (ENG), Napoli (ITA), PSV Eindhoven (NED), Rangers (SCO), Roma (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Tottenham (ENG), Villarreal (ESP)

SQUADRE NON TESTE DI SERIE – Antwerp (BEL), Benfica (POR), Braga (POR), Crvena zvezda (SRB), Dynamo Kyiv (UKR), Granada (ESP), Krasnodar (RUS), LOSC Lille (FRA), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Molde (NOR), Olympiacos (GRE), Real Sociedad (ESP). Salzburg (AUT), Slavia Praha (CZE), Wolfsberg (AUT), Young Boys (SUI).

