Atalanta-Roma 2-1, le pagelle dei quotidiani: Dzeko non basta, Pellegrini è un disastro, Peres in altalena

ULTIME NEWS AS ROMA – Roma sconfitta anche a Bergamo, battuta 2 a 1 dall’Atalanta. I principali quotidiani oggi in edicola non perdonano Pellegrini, peggiore in campo con diversi 4 e 5. Male anche Spinazzola e Perotti, mentre Bruno Peres passa dal 6,5 de La Repubblica al 5 de Il Tempo.

Il più severo è Valdiserri che sul Corriere della Sera dispensa 4 un po’ a tutti, anche a Mkhitaryan. A salvarsi sono solo Smalling e Dzeko, col bosniaco nettamente migliore in campo con diversi 6,5 e 7 in pagella.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Pau Lopez 6,5; Bruno Peres 6, Fazio 6, Smalling 6,5, Spinazzola 5; Mancini 6; Kluivert 5,5, Pellegrini 5, Mkhitaryan 5,5, Perotti 5; Dzeko 6. Subentrati: Perez 5, Veretout 5,5, Villar sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 6; Bruno Peres 5,5, Fazio 5,5, Smalling 6, Spinazzola 5,5; Mancini 5,5; Kluivert 6, Pellegrini 5, Mkhitaryan 5,5, Perotti 5; Dzeko 6. Subentrati: Perez 5,5, Veretout 6, Villar 6. Allenatore: Fonseca 5,5.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Pau Lopez 6; Bruno Peres 6, Fazio 6, Smalling 6, Spinazzola 5,5; Mancini 6; Kluivert 5,5, Pellegrini 5, Mkhitaryan 5, Perotti 5; Dzeko 6,5. Subentrati: Perez 5,5, Veretout 5,5, Villar sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 6,5; Bruno Peres 5, Fazio 5, Smalling 6, Spinazzola 4; Mancini 6; Kluivert 5, Pellegrini 4, Mkhitaryan 4, Perotti 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Perez 5, Veretout 5,5, Villar sv. Allenatore: Fonseca 5.

LA REPUBBLICA (PINCI)

Pau Lopez 6; Bruno Peres 6,5, Fazio 6, Smalling 6, Spinazzola 5; Mancini 5,5; Kluivert 5,5, Pellegrini 4,5, Mkhitaryan 6, Perotti 5; Dzeko 6. Subentrati: Perez 5, Veretout sv, Villar sv. Allenatore: Fonseca 5.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 6; Bruno Peres 5, Fazio 5,5, Smalling 6,5, Spinazzola 5; Mancini 6; Kluivert 6, Pellegrini 4,5, Mkhitaryan 5, Perotti 5,5; Dzeko 7. Subentrati: Perez 5,5, Veretout 6, Villar sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

IL ROMANISTA (LO MONACO)

Pau Lopez 6; Bruno Peres 6, Fazio 6, Smalling 6,5, Spinazzola 5,5; Mancini 5,5; Kluivert 6, Pellegrini 5, Mkhitaryan 5,5, Perotti 6; Dzeko 6,5. Subentrati: Perez 5, Veretout 6, Villar sv. Allenatore: Fonseca 6.

TUTTOSPORT (SIGNORELLI)

Pau Lopez 6,5; Bruno Peres 6, Fazio 6, Smalling 6, Spinazzola 5,5; Mancini 6; Kluivert 6, Pellegrini 5, Mkhitaryan 5,5, Perotti 5,5; Dzeko 6,5. Subentrati: Perez 5,5, Veretout 5,5, Villar sv. Allenatore: Fonseca 6.