ATALANTA-ROMA 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso il match Atalanta-Roma, anticipo serale di questo sabato. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio al Gewiss Stadium e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6 – Salva su Gomez nel primo tempo, poi soccombe sotto i colpi di Palomino e Pasalic.

Bruno Peres 5,5 – Benino quando spinge, ma quando difende mostra i suoi limiti.

Smalling 6,5 – Giganteggia contro Zapata, poi però entra Pasalic e la Roma va ko.

Fazio 5,5 – Fa quello che può, da lui è difficile chiedere di più.

Spinazzola 5 – Molto deludente. Spinge poco e male, non riesce mai a incidere.

Mancini 5,5 – Cerca di dare equilibrio alla squadra e nel primo tempo ci riesce. Nella ripresa, quando i ritmi salgono, lui va in difficoltà. Dal 68′ Veretout 5,5 – Il suo ingresso in campo si nota pochissimo.

Kluivert 6 – Bel primo tempo. Tra i più pimpanti, ma nella ripresa Fonseca pensa bene di cambiarlo. Dal 62′ Perez 5 – Pessimo il suo approccio alla gara.

Pellegrini 4,5 – Partita disastrosa. Si vede più per gli errori che per le giocate azzeccate, mette lo zampino nel gol vittoria di Pasalic.

Mkhitaryan 5,5 – Discreto primo tempo, cala vistosamente nella ripresa. L’impegno c’è. ma non riesce mai a essere pericoloso nella trequarti avversaria.

Perotti 5 – Una sola giocata degna di nota nel finale di primo tempo. Poi pochissimo altro. Dal 78′ Villar: sv.

Dzeko 6,5 – L’unico giocatore vero di questa squadra, e non solo per il gol. Ma non basta.

FONSECA 4 – Sconfitta pesantissima, e non solo perchè è la terza consecutiva. Il problema è che la squadra non gioca, non tira in porta e segna solo grazie agli errori degli avversari. Completamente sbagliati i cambi.

Giallorossi.net – A. Fiorini