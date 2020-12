ATALANTA-ROMA 4-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma viene travolta dall’Atalanta 4-1 nello scontro Champions andato in scena questa sera a Bergamo. Dopo un buon primo tempo, i giallorossi crollano malamente nella ripresa. Per Fonseca è l’ennesima batosta contro una big. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione:

Mirante 4,5 – Nel primo tempo l’Atalanta non tira praticamente mai in porta. Nella ripresa però sbaglia l’uscita che permette a Gosens di ribaltare il match. Poi naufraga sotto i colpi di Muriel e Ilicic.

Mancini 5 – Clienti scomodi, lui è sempre attento nelle chiusure, anche usando le maniere forti. Nella ripresa però finisce per soccombere contro gli affondi di Gosens e compagni.

Smalling 5 – Nel primo tempo annulla Zapata, poi però il colombiano al primo guizzo lo castiga. Da lì in poi è un incubo.

Ibanez 5 – Provvidenziale su Malinovskyi nel primo tempo. Poi però fa come tutti gli altri, naufragando contro uno scatenato Ilicic.

Karsdorp 5 – Solido e concentrato nel primo tempo. Poi però quando l’Atalanta alza i ritmi nella ripresa, si fa sorprendere.

Pellegrini 4,5 – Sfiora il gol su punizione nel primo tempo. Per il resto, non pervenuto. Dal 81′ Villar sv.

Veretout 5 – Contro i colossi dell’Atalanta lui usa la clava, facendo sentire lì in mezzo. Poi però partecipa al collasso giallorosso sbagliando un pallone mortifero che permette a Muriel di chiudere il match. Dal 81′ Perez sv.

Spinazzola 5,5 – Gasp lo argina non lasciandogli mai spazio. Esce per un problema fisico da chiarire. Dal 66′ Bruno Peres 5 – Qualcuno lo ha visto toccare una palla?

Pedro 5 – Gioca da gregario. Sbaglia troppo, rendendo confusionaria la sua prestazione. Dal 74′ Cristante sv.

Mkhitaryan 6 – Mr. Qualità oggi non basta. Fa un gran primo tempo, condito con assist. Nella ripresa però sparisce dal campo.

Dzeko 6 – Il gol lo mette subito nel mood giusto. Lui si esalta: arpiona palloni e li distribuisce con efficacia enorme. Nel secondo tempo la squadra finisce di giocare, e lui non combina più nulla.

FONSECA 4 – Non si può nascondere il fatto che la Roma non riesca a vincere una partita contro una big, che sia estera o del nostro campionato. Nel secondo tempo c’è stato un evidente calo fisico oltre che psicologico, ma il mister oggi è rimasto a guardare senza prendere le giuste contromisure. Se la partita di stasera doveva essere un esame di maturità per il grande salto, siamo stati pesantemente bocciati.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini