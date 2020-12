MANCINI: “Solito blackout nella ripresa. Secondo tempo da ragazzini? Fonseca ha ragione”

AS ROMA NEWS – Gianluca Mancini parla a Sky Sport al termine del match giocato contro l’Atalanta. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa al Gweiss Stadium:

Fonseca dice che quello della Roma è stato un secondo tempo da ragazzini…

Ha letto bene la partita, abbiamo fatto un buon primo tempo in cui abbiamo lottato su ogni pallone. Nel secondo tempo abbiamo avuto il solito blackout che non deve esserci. Dobbiamo guardare avanti come sempre e cercare di non ripetere questi secondi tempi e prendere questi gol. Ci sta calare fisicamente ma non va bene prendere gol così. Le occasioni possono esserci ma potevamo riagganciarla, invece così l’abbiamo mandata in vacca. Prendere 4 gol fa male.

La rosa della Roma non è inferiore a quella delle prime.

Noi dobbiamo guardare il nostro percorso, sappiamo di essere un bel gruppo. Lavoriamo tutti i giorni per migliorarci e affrontare queste partite nel miglior modo. Purtroppo ci sono stati questi blackout che ci portano a prendere tanti gol, se tieni la partita sul 2-1 gli ultimi minuti la puoi recuperare, non devi mandare in barca la partita ma stare sempre sul pezzo come lo siamo stati nel primo tempo e come non abbiamo fatto nel secondo.