GASPERINI: “Le partite durano 90 minuti, noi abbiamo messo i presupposti per vincere già nel primo tempo”

NOTIZIE AS ROMA – Giampiero Gasperini commenta a fine gara l’esito di Atalanta-Roma che si è appena giocato al Gweiss Stadium. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei bergamaschi ai microfoni di Sky Sport:

Ritorno importante dell’Atalanta e di Ilicic…

Lui è un giocatore che se recuperiamo al meglio ci fa fare un grandissimo salto di qualità. Non ha fatto male fino ad ora ma è stato un po’ discontinuo, ora è sempre più solido e questa settimana ha fatto allenamenti importantissimi. Era previsto che entrasse dalla panchina. Noi abbiamo bisogno di questi giocatori davanti, sono molto contento anche di Malinovski e di Miranchuk.

Cosa è successo nell’intervallo?

Noi nel primo tempo abbiamo preso gol dopo 5 minuti e loro hanno avuto un’altra palla gol con Spinazzola ma noi abbiamo tenuto sempre la partita, siamo stati poco pericolosi è vero ma loro erano difficili da superare perchè si sono abbassati molto. Le partite durano 90 minuti ma noi abbiamo messo i presupposti per la vittoria già nel primo tempo perché la squadra giocava.

Ci spiega la scelta di escludere Gomez?

Non rispondo più a queste cose perché dopo una vittoria come quella di oggi non parlo di queste cose. É una cosa che aggiusterà la società.

Temevi che queste chiacchiere potessero incidere?

Abbiamo giocato ad Amsterdam, abbiamo vinto con la Fiorentina, poi abbiamo fatto una grande figura con la Juve, l’Atalanta merita che si parli della prestazione di oggi perchè davanti avevamo una Roma in grandissima forma che ci ha fatto subito gol, che ha 24 punti… Per come è finita, 4-1, e per quel secondo tempo di livello i miei ragazzi meritano che si parli di questo.

Muriel potrà giocare anche dal 1’?

Io sono in debito con lui, è un giocatore straordinario, ha delle accelerazioni nell’immediato incredibili, con gli spazi di oggi diventa decisivo 9 volte su 10. Avrei dovuto impiegarlo maggiormente anche per il suo morale, deve sentirsi un giocatore importantissimo in questa squadra. Io non credo molto nel turnover, hai 5 giocatori di movimento su 10 che fanno 70’ di partita, ho perso un po’ di tempo con lui per fare delle prove. Anche se parte spesso dalla panchina, è un giocatore determinante

GIAMPIERO GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Cos’è scattato nella ripresa?

Il secondo tempo è frutto del primo, la squadra ha subito gol a freddo, poi c’è stata l’occasione di Spinazzola. Poi siamo cresciuti, abbiamo trovato fiducia. Siamo andati vicini al gol con Malinovskyi. Josip è il giocatore più offensivo, ci rende pericolosi. Siamo contenti, sono soddisfatto dell’ingresso di Miranchuk, ma anche di Muriel, di Zapata, il nostro potenziale offensivo può tornare di prim’ordine.

C’è stata un’inversione di tendenza?

Eravamo in deficit davanti senza questi giocatori, poi abbiamo trovato le soluzioni come il gol di Freuler contro la Juventus. Adesso abbiamo più fiducia, anche perché ho recuperato gli uomini d’attacco.

Ilicic?

Ha fatto qualcosa di importante negli allenamenti, ha fatto due allenamenti strepitosi. Mi ha dato la sensazione di esserci, ma con continuità. Prima era discontinuo, possiamo dire di averlo recuperato. Ha fatto gol a Liverpool, ma non era così. Io sono contento per lui, per tanti motivi. È un giocatore straordinario, sono contento per la sua rinascita.

Con lo stadio pieno cosa sarebbe successo?

Che ci siamo persi, che peccato. Purtroppo è andata così, diamo un abbraccio virtuali a tutti. L’ho detto tante volte, è una cosa crudele.

È la partita della svolta?

La squadra ha fatto bene, se penso agli ultimi risultati abbiamo vinto con la Fiorentina e abbiamo pareggiato con la Juve. Abbiamo vinto contro la Roma che sta attraversando un periodo eccezionale, senza Champions abbiamo qualche energia in più. Le difficoltà sono le stesse per tutti, non sono mai rimasto scontento delle prestazioni. Mi dispiace non aver parlato della squadra in questi giorni, i risultati adesso ritrovano maggiore considerazione. Spero che oggi venga dato il giusto risalto.