(LIVE!) ATALANTA-ROMA: 0-1 (3′ Dzeko)

AS ROMA NEWS – Sfida dal coefficiente di difficoltà elevato per la Roma di Fonseca che questo pomeriggio al Gewiss Stadium affronterà l’Atalanta di Gasperini. I giallorossi vengono da un buon momento e proveranno a passare su un campo particolarmente ostico.

L’Atalanta, orfana di Gomez ormai in rotta con il proprio allenatore, è chiamata a recuperare punti per non restare troppo indietro nella corsa Champions. La Roma invece sogna da grande, e sa che un risultato positivo oggi potrebbe aprire orizzonti insperati. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e al racconto del match.

ATALANTA-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

37′ – Espulso Bangsbo, il preparatore atletico dell’Atalanta, per proteste.

37′ – Stavolta ammonito Malinovskyi per un fallo su Pellegrini.

36′ – Ammonito Pellegrini per un fallo su Malinovskyi.

34′ – L’Atalanta ora spinge di più: Zapata libera Malinovskyi che dal limite calcia col mancino, conclusione deviata in angolo.

32′ – Conclusione al volo di De Roon dal limite: tiro centrale, blocca Mirante.

25′ – Atalanta che non riesce a fare male alla Roma. Giallorossi molto ben messi in campo, per ora non hanno concesso nulla. Gara leggermente condizionata dal campo scivoloso che fa spesso perdere l’equilibrio ai calciatori.

15′ – Bella partenza della Roma, subito ispiratissimi Dzeko e Mkhitaryan in questo avvio. Giallorossi in vantaggio alla prima azione, poi anche un legno colpito da Spinazzola. L’Atalanta invece per ora non ha creato pericoli dalle parti di Mirante.

9′ – PALO ESTERNO DELLA ROMA! Spinazzola coglie il legno dopo un pallonetto su Gollini che era uscito fuori dall’area dopo un contropiede letale dei giallorossi!!

3′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! DZEKO!!! Mkhitaryan a sinistra punta Toloi, va sul fondo e mette un cross basso al centro che trova Edin, il bosniaco controlla e batte Gollino con un sinistro preciso!! Roma subito avanti!!

0′ – Fischia Di Bello, comincia Atalanta-Roma!

ATALANTA-ROMA, LE ULTIME IN DIRETTA DAL GWEISS STADIUM

Ore 17:10 – Anche l’Atalanta annuncia il proprio undici ufficiale, ecco la formazione: Gollini; Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

Ore 17:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento con un tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 16:35 – Angelo Mangiante di Sky Sport anticipa la formazione ufficiale della Roma, questo l’undici che scenderà tra poco in campo: Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Ore 16:00 – Due ore esatte all’inizio del match. A Bergamo al momento c’è una leggera pioggia, ma il terreno di gioco è in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte definitive dei due tecnico.

ATALANTA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

A disp.: Sportiello, Rossi, Sutalo, Palomino, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Ilicic, Miranchuk, Muriel, Lammers, Diallo.

All. Gasperini.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Santon, Bruno Peres, Juan Jesus, Kumbulla, Fazio, Calafiori, Cristante, Diawara, Villar, Carles Perez, Borja Mayoral.

All. Fonseca.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Longo e Cecconi.

IV uomo: Ayroldi.

Var: Irrati.

Avar: Tolfo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini