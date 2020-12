ATALANTA-ROMA 4-1, Leggo: “Giallorossi forti coi deboli, ma deboli coi forti”, Il Messaggero: “Altro esame fallito per Fonseca”, Il Romanista: “Crollo ingiustificabile, ora in piedi”

AS ROMA NEWS – Un secondo tempo da incubo fa crollare la Roma sotto i colpi di Zapata e compagni. La squadra giallorossa si squaglia nella ripresa dopo un discreto primo tempo, chiuso addirittura in vantaggio grazie alla rete di Dzeko. Ma poi Gasperini butta dentro Ilicic e lo sloveno cambia la partita, complice anche la crescita di ritmo dei nerazzurri coincisa con l’appiattimento di quella dei capitolini.

“Roma forte coi deboli, ma debole coi forti”, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), che sottolinea come la squadra di Fonseca sia ancora una volta stata incapace di battere una big del nostro campionato. I giallorossi incassano altri quattro gol da una diretta concorrente, dopo il poker rifilato dal Napoli non troppo tempo fa. Anche Il Tempo (T. Carmellini) parla di “trend preoccupante”. con la squadra che contro le forti rallenta clamorosamente.

“Altro esame fallito da Fonseca”, titola invece Il Messaggero (R. Buffoni), che punta l’indice contro il tecnico portoghese. La Roma stecca pesantemente la prova di maturità per l’ennesima volta, e il tecnico non riesce a incidere sull’inerzia del match dato che i cambi sono tardivi. Ci va giù duro anche il Corriere della Sera (L. Valdiserri) che scrive: “Se Gasperini incontrasse sempre Fonseca vincerebbe ogni anno il premio di miglior allenatore“.

Il 4 a 1 di ieri, scrive invece La Repubblica (F. Ferrazza) ridimensiona le ambizioni di un gruppo chiamato ad alzare l’asticella. “Ora in piedi!” titola invece Il Romanista, che chiede alla squadra una reazione immediata. “Al di là della stanchezza e della forza dell’avversario, non si possono prendere quattro reti in mezz’ora. Nessun crollo simile ha una giustificazione. L’imperativo ora è vincere a Cagliari“, scrive il quotidiano.

Fonti: Leggo / Il Messaggero / Il Romanista / La Repubblica / Il Tempo / Corsera