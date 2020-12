Roma, è tempo di bilanci: confronto Friedkin-Fonseca, si parla anche di mercato

NOTIZIE AS ROMA – Dopo il pesante ko di ieri subito contro l’Atalanta, è tempo di bilanci in casa Roma. Prima però c’è ancora una partita da giocare, quella di mercoledì sera contro il Cagliari prima della breve pausa di Natale, poi Fonseca incontrerà i Friedkin.

Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza), che racconta come sia in programma un confronto tra l’allenatore e la proprietà per fare un punto della situazione, parlare di obiettivi e motivazioni di questo gruppo, che alterna ancora prestazioni eccellenti ad altre particolarmente deludenti.

Ma il colloquio tra Fonseca e i Friedkin servirà anche per parlare di mercato: gennaio è ormai alle porte, la Roma ha intenzione di fare qualche operazione in entrata, e l’allenatore si confronterà con la proprietà per stabilire le priorità per rinforzare la squadra. Fallire l’ingresso in Champions sarebbe un colpo duro, ecco perchè sarà importante puntellare la rosa con acquisti mirati.

