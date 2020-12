Il Messaggero: “Friedkin, serve un portiere se vuoi la Champions”

AS ROMA NEWS – Il 4 a 1 di ieri fa male e lascia pesanti strascichi, come era lecito attendersi. La Roma crolla a Bergamo, incassando 4 gol in poco di mezz’ora e vedendo pesantemente ridimensionate le sue ambizioni di vertice.

L’obiettivo per i giallorossi resta il quarto posto: la qualificazione alla prossima Champions sarà vitale, sia per Fonseca che per i Friedkin, alle prese con un bilancio disastrato. Per riuscirci la Roma ha bisogno di rinforzare la rosa sul prossimo mercato di gennaio.

E Il Messaggero (U. Trani) sembra avere anche le idee chiare sul ruolo in cui è necessario intervenire: “Se Friedkin vuole restare in zona Champions, deve acquistare un portiere all’altezza. La rete del sorpasso è da vergognarsi“, scrive oggi il quotidiano senza usare mezzi termini.

Mirante ieri è stato tra i peggiori in campo: il portiere, 37 anni, era stato acquistato per fare il secondo, ma il rendimento deludente di Pau Lopez ha spinto Fonseca a cambiare le gerarchie tra i pali. L’ex Parma ha risposto presente lo scorso campionato, ma ora comincia a faticare, dimostrando che la Roma avrebbe bisogno di una certezza tra i pali, che al momento non sembra avere.

Fonte: Il Messaggero