La Roma si consola con Reynolds: colpo in arrivo, Friedkin pronto a chiudere

AS ROMA CALCIOMERCATO – Bryan Reynolds è molto vicino alla Roma. Dopo le voci di ieri di un inserimento della Juve e dell’offerta del Bruges, oggi sui quotidiani si torna a parlare di affare molto vicino alla conclusione con il club giallorosso. La Roma dunque resta nettamente favorita sulla folta concorrenza, e la trattativa vicina alla fumata bianca.

“Accordo vicino con l’FC Dallas per il terzino destro Reynolds“, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). “Il 19enne texano è voluto da Friedkin che ha messo sul piatto 7,5 milioni per bruciare la concorrenza della Juve”.

“Settimana importante”, aggiunge la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), la Roma ha presentato un’offerta ufficiale, e la comunicazione è stata fatta direttamente dalla Major League Soccer, come da prassi per la lega statunitense. Su Reynolds ci sono anche Juventus e Milan, ma anche Marsiglia e Lione, ma la Roma è in vantaggio. La trattativa la sta portando avanti direttamente Ryan Friedkin, anche in virtù di alcuni rapporti privilegiati con la dirigenza dell’Fc Dallas. “Potrebbe essere Bryan Reynolds il primo colpo del mercato di gennaio“, conclude il quotidiano.

Quello della Roma, scrive oggi Il Tempo (F. Biafora) è un pressing incessante per provare a chiudere il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Prima della partita contro l’Atalanta sono andati in scena altri contatti tra Ryan Friedkin e l’entourage di Reynolds, terzino destro in forza al Fc Dallas: il vicepresidente della società di Trigoria che sta spingendo sull’acceleratore e sta cercando di affrettare i tempi dell’affare per evitare la rimonta di altri club.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Tempo