Spinazzola ko: contro il Cagliari tocca a Calafiori

AS ROMA NEWS – Piove sul bagnato in casa Roma: dopo la sconfitta di Bergamo, Fonseca deve fare i conti con l’infortunio di Leonardo Spinazzola, uno dei giocatori più informa e decisivi della squadra giallorossa.

Il calciatore ha accusato un fastidio al flessore nel corso del secondo tempo di Atalanta-Roma ed è stato costretto a lasciare il campo. Le condizioni del terzino verranno valutate nelle prossime ore, non è escluso che Spinazzola debba svolgere dei controlli più approfonditi per capire l’entità del problema.

Intanto però è difficile ipotizzare un suo impiego dopodomani contro il Cagliari: al suo posto si prepara Riccardo Calafiori, racconta oggi Il Tempo (E. Zotti). Il giovane terzino mancino, fresco di rinnovo, è stato snobbato ieri da Fonseca che ha preferito mandare in campo Bruno Peres per di più fuori ruolo, una scelta che non ha dato i frutti sperati.

Fonte: Il Tempo