Roma, porte girevoli: a gennaio può arrivare Sirigu

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Porte girevoli in casa Roma. La papera di Mirante di ieri che ha spianato la strada all’Atalanta e le incertezze precedenti di Pau Lopez stanno aprendo un problema tra i pali della squadra capitolina. E ora a Trigoria pensano di correre ai ripari a gennaio.

Come? Acquistando un portiere più affidabile che prenda il posto dello spagnolo. Il nome viene sfornato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport (M. Cecchini): si tratta di Salvatore Sirigu, portiere del Torino che era già stato avvicinato dai giallorossi nelle scorse sessioni di mercato.

Cambiare aria per il portiere azzurro ex PSG potrebbe essere utile in vista dei prossimi europei. La Roma sarebbe ben felice di accoglierlo a Trigoria, ma non sarà così semplice riuscire nel gioco a incastri, soprattutto perchè prima i giallorossi dovrebbero piazzare Pau Lopez altrove, ipotesi tutt’altro che scontata.

Se i giallorossi non dovessero arrivare a dama con Sirigu (o con un altro portiere) a gennaio, il cambio in porta dovrà attendere la prossima estate: nel mirino dei capitolini ci sono Gollini, Silvestri e Cragno.

