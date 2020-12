“ON AIR!” – MAGNI: “Roma non da scudetto, ma nemmeno da quarto posto”, CORSI: “Atalanta più forte nei giocatori”, GALOPEIRA: “Spinazzola? Appena ha visto Ilicic è gli è venuto il dolorino”, SAVELLI: “La stagione resta altamente positiva”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Se non sei al massimo della condizione fisica contro una squadra di belve come l’Atalanta vai in difficoltà. Ilicic quando è in giornata è un campione, metterebbe a sedere chiunque. Non voglio accampare scuse, è una sconfitta pesante, brutta, con una sparizione della squadra dal campo che spero ogni anno di non vedere più. Ma la stagione della Roma è altamente positiva, e i punti fatti quest’anno pesano molto di più di quello dell’anno scorso…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Esistono le sconfitte ed esistono le sveglie: ieri la Roma ha preso una batosta. Ma la sconfitta di ieri è stata completamente diversa da quella da Napoli. Ieri nel primo tempo ho visto una squadra, bella, reattiva, pronta…non mi sembrava vero, mi stropicciavo gli occhi. Poi la partita finisce 4 a 1 e tutti giù dal carro. Ora vi dico una cosa, con la spavalderia di chi sa di avere ragione: quando c’era il povero Di Francesco, povero tra virgolette, perchè vedrete con quanto astio verrà qui a Roma, vi dicevo che la prima sconfitta sarebbe stata colpa dei giocatori, poi della società e infine dell’allenatore. Se oggi leggete i giornali, non ha perso la Roma, ha perso Fonseca che non sa battere le grandi. Che credo cominci a essere una verità… Spinazzola? Bel giocatore, ma che tipo di giocatore è lo dimostra ieri sera, quando a un certo momento vede che entra Ilicic e gli viene un dolorino al quadricipite…da lì si vede lo spessore dei giocatori… Le parole di Fonseca? Spero le abbia dette prima nello spogliatoio, questo lo salverebbe…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma è veramente una cosa incredibile, non c’è veramente niente da fare. Ci sono i leccac**o di Pallotta che ora stanno godendo, e poi ci sono i tifosi della Roma che pensano: “Ma ogni volta che c’è una partita importante bisogna crollare in modo così misero?“. Fonseca dice che la Roma ha fatto un primo tempo da guerrieri… ma dove? La Roma ha fatto un grande catenaccio, palla lunga per Dzeko che faceva partire gli altri. Io i guerrieri non l’ho visti. Poi quando l’Atalanta ha cominciato a giocare a calcio è finita la partita. A parte che l’Atalanta è più forte con i calciatori: dalla panchina ha fatto entrare Ilicic e Muriel, mentre tu avevi Borja Mayoral, Carles Perez…tutta robetta di pretura… E poi i famosi big non sono big. Karsdorp mi sembrava Piris, non ha fatto niente, solo passaggi all’indietro. Pedro poverino c’ha accannato. Dzeko è l’unico che ti fa giocare a calcio. Fonseca tutto quello che poteva sbagliare l’ha sbagliato, non è un grande allenatore…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La partita di ieri ti dice che non solo non sei da scudetto, ma nemmeno da quarto posto. Il Milan, oltre a Juventus, Inter e Atalanta, sono più forti di te. Quando le partite vere in Europa finiscono, e non quelle di Europa League contro gli scappati di casa, ma quelle di Champions, la musica cambia subito: queste squadre qua cominciano a macinare immediatamente. Guardate l’Atalanta ieri, ma anche la Juventus…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non farei delle tragedie ora. C’è un calendario che ti dà la possibilità di rimetterti in carreggiata subito, prima del doppio scontro diretto contro Inter e Lazio. La Roma affronterà Cagliari, Sampdoria e Crotone. Se la squadra mantiene il comportamento avuto prima di ieri, può fare nove punti e ti tieni là. Poi dopo vediamo. Certo che se l’aspettativa era di vincere lo scudetto, è chiaro che la partita di ieri ti dice che non sei attrezzato. Se invece devi provare ad arrivare tra le prime quattro, la sconfitta di ieri è pesante ma tutte, compresa l’Atalanta, hanno avuto questo tipo di alti e bassi nel corso della stagione. Quindi mettetevi a lavorare, testa a bassa, pensate al Cagliari, vincete le partite che dovete vincere…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Avremmo voluto commentare questa partita in modo diverso. La delusione probabilmente è direttamente proporzionale alle attese che avevamo: chi sperava in una Roma da scudetto sarà affranto oggi, chi invece pensava a una Roma ottava, vede comunque una squadra ancora al quarto posto… Ieri sera pensavamo di trovare qualcosa di diverso, e invece siamo qui a fare i soliti ragionamenti dopo partite come queste. Villar nel secondo tempo? Non so se da solo avrebbe potuto arginare l’Atalanta. Poteva anche metterlo dal primo minuto con Pellegrini trequartista, ma dirlo adesso è semplice…”

Marco Juric (Rete Sport): “All’inizio lo spartito che stava seguendo la Roma sembrava corretto. Ma le partite cambiano in corsa. Se proprio dobbiamo parlare di nomi, non capisco perchè inserire Bruno Peres al posto di Spinazzola quando avevi Calafiori che ha dimostrato di essere più difensore rispetto al brasiliano. Su Ilicic c’è stato un grave problema, da lì sono partiti tutti i gol dei bergamaschi…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “In quei 250 secondi passati tra il gol mancato di Veretout e quello fatto da Zapata è cambiata la partita. Il gol del colombiano ha fatto uscire la Roma dalla partita all’improvviso, segno di una stanchezza psicologica ancora prima che fisica. La Roma non ha avuto più benzina, ma ai giallorossi secondo me è mancato soprattutto entusiasmo. Per me è stato un crollo psicologico sull’1 a 1, e a quel punto la squadra è uscita dalla partita. Questa però non è una giustificazione, ti sei completamente arreso, nessuno è stato in grado di reagire, nemmeno Fonseca: c’era tempo per cambiare qualcosa, penso a Villar, Diawara o Perez…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non ho capito se l’allenatore voleva scaricare la squadra con quelle parole a fine partita. Ma tu hai 5 cambi, nel secondo tempo vedi che la squadra è alla deriva, non fai niente? Questa è la domanda… Ma non ha messo nessuno! Dalle parti di Ilicic non sono riusciti a arginarlo. Ma la partita tu devi essere in grado di leggerla in corso, e Fonseca ieri non l’ha letta proprio. Avevi cinque cambi a disposizione, cinque, non uno…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ieri ha mollato proprio. Noi abbiamo sempre detto che ai giallorossi servirebbe un terzino, ma ragazzi, dopo ieri dobbiamo dire che a questa squadra manca un portiere, lo deve prendere sennò è un problema… Oggi la Roma ha fatto un punto in più della Juve se non le avessero tolto il pari di Verona, però che ci sia qualcosa che non va contro le grandi squadre mi pare evidente. Detto questo, non distruggerei tutto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma se rivince due partite qualcuno ricomincerà a dire che è da scudetto. Qua si osannano tanto i singoli, ho sentito dire che Karsdorp era rinato, e poi ti accorgi che è un calciatore di una modestia… La Roma in generale sta facendo un buon campionato, il problema è perchè prende 4 gol a Napoli e 4 all’Atalanta. La Roma nel primo tempo ha giocato un’ottima partita, però l’Atalanta aveva giocato su ritmi bassi. Nel secondo tempo Gasperini, cattivo com’è, avrà fatto una sfuriata e sono rientrati in campo assatanati…Il calo del secondo tempo è ingiustificabile, la squadra non è entrata in campo. Ma la Roma resta in corsa per il quarto posto, lo dice la classifica. La Roma con le piccole vince sempre…”

Franco Melli (Radio Radio): “Il crollo della Roma è stato fragoroso. Tutti gli anni possono cambiare papi e sindaci, ma purtroppo la Roma resta sempre quella. Eppure ho sentito dire in questa radio che la Roma era più forte del Milan!…Questa sconfitta fa capire che la Roma non arriverà quarta, è questa la tragedia, e vi spiego anche perchè: l’Atalanta, che deve recuperare una partita, arriverà prima della Roma, basta questo…”

