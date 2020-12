Atalanta-Roma, Gomez non convocato: rottura totale con Gasperini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Papu Gomez non ci sarà domani pomeriggio contro la Roma, nemmeno in panchina. Il giocatore infatti non è stato convocato dal suo allenatore Gasperini.

Oggi il tecnico dei bergamaschi si è rifiutato di parlare dell’argomento Gomez. Ormai la rottura è definitiva, e il giocatore sarà ceduto a gennaio. Domani dunque dovrebbero essere Malinovky e Pessina ad agire alle spalle di Zapata unica punta.

Questo l’elenco dei convocati di Gasperini:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer.

Centrocampisti: Freuler, de Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Diallo, Zapata.

Fonte: Tuttomercatoweb.com