ATALANTA-ROMA, i convocati di Fonseca: giallorossi al completo, torna anche Santon

NOTIZIE ROMA CALCIO – Paulo Fonseca ha appena diramato l’elenco dei convocati per Atalanta-Roma di domani pomeriggio ore 18. L’allenatore può contare sul gruppo al completo: unici assenti Pastore e Zaniolo.

Per il resto ci sono tutti, dato che è tornato in lista anche Davide Santon. Questa dunque la lista completa dei convocati per il match contro i bergamaschi: