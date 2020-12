ATALANTA-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Due, massimo tre novità. La Roma non cambia troppo per volere di Fonseca che mantiene l’ossatura di base e contro l’Atalanta inserisce giusto un paio di pedine rispetto all’undici che aveva battuto il Torino giovedì scorso.

In porta potrebbe tornare Mirante, di nuovo leggermente favorito su Pau Lopez, non apparso ancora molto sicuro nel match vinto contro i granata. In difesa confermati i tre centrali Mancini, Smalling e Ibanez, mentre a centrocampo Pellegrini dovrebbe tornare ad affiancare Veretout.

Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola, mentre sulla trequarti riecco lo spagnolo Pedro ad agire in tandem con Mkhitaryan. Dzeko confermato al centro dell’attacco. Queste dunque le probabili formazioni di Atalanta-Roma, match in programma domenica 20 dicembre ore 18, diretta tv su Sky Sport:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Giallorossi.net – G. Pinoli