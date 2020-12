Fonseca contro il tabù Atalanta

NOTIZIE AS ROMA – Un vero e proprio spauracchio per Fonseca: l’Atalanta che affronterà oggi, il portoghese non riesce proprio a batterla. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

Un tabù da sfatare per l’allenatore giallorosso, che contro i nerazzurri nella scorsa stagione ha subito la sua prima sconfitta italiana. Ecco perché Fonseca vivrà la sfida di oggi ancora più intensamente. Se a questo aggiungiamo il fatto che la sua Roma ha dimostrato di avere grandi difficoltà a vincere contro le big del campionato, si capisce come la gara di oggi assuma un significato molto importante per i giallorossi.

Contro l’Atalanta, nella scorsa stagione, Fonseca ha perso in entrambi le circostanze, dimostrando di soffrire particolarmente il tipo di gioco messo in campo da Gasperini. La Roma però quest’anno è una squadra più solida e rodata. Fonseca dunque punta a sfatare il tabù.

Fonte: Gazzetta dello Sport