Atalanta-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: ballottaggio Perotti-Kluivert a sinistra

ULTIME AS ROMA – I giornali oggi in edicola si dividono tra chi punta sull’inserimento di Perotti in attacco al fianco di Dzeko e Mkhiataryan e chi invece punta su Kluivert a sinistra nel 4-1-4-1.

Di seguito tutte le probabili formazioni di Ataltanta-Roma ipotizzate oggi dai principali quotidiani:

IL MESSAGGERO (4-1-4-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Kluivert, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-1-4-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Kluivert, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-1-4-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini; Mkhitaryan, Pellegrini, Veretout, Perotti; Dzeko.

IL TEMPO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Veretout; Perotti, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT (4-1-4-1)

Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Kluivert, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Dzeko.