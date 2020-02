Ora salviamo almeno la faccia

NOTIZIE ROMA CALCIO – La partita di Bergamo sarà una finale: questa banalità l’ha detta il Direttore Petrachi, pensando certamente a se stesso, anche se noi speriamo che per lui il finale si già stato scritto.

La nuova proprietà non dovrà lasciarsi impantanare dai legami interni al management in uscita. Le responsabilità sono gravi e di tutti, per primi quelli che hanno avallato gli acquisti di giocatori poco utili, già infortunati o semplicemente scadenti. Ci sono eccezioni, come in ogni famiglia,ma sono avviliti. Eppure anche i giocatori devono sapere che, fuori dalla Champions, i loro ingaggi non hanno senso, se vogliono chiedano ai colleghi dell’Atalanta, che è ancora in Champions.

E poi c’è Fonseca, che non ci commuove più con i suoi luoghi comuni: in una prima fase, ha avallato tutte le scelte sbagliate, poi si è sentito scoperto e ha cominciato a balbettare sui mancati rinforzi. Ma il suo gioco? Ho visto qualche estimatore, ma i risultati, che in Italia contano, gli danno torto.

Perfino un derby dominato, per temporanea assenza della Lazio, siamo riusciti a pareggiarlo con un colpo alla Ridolini. Ci sono almeno 5 allenatori giovani in Italia su cui puntare e speriamo che Friedkin scelga il migliore.Ma oggi non si scherza. Salviamo la faccia, ragazzi milionari.

(Il Messaggero – P. Liguori)